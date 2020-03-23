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Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni güdümlü taktik füze denemesine katıldı.

AA | 23.03.2020 - 06:04..
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Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamada, füze denemesinin amacının, ülke ordusunun envanterine katılan yeni sistemin taktik özelliklerini ve gücünü bir kez daha doğrulamak ve bunu ordu yönetimine sergilemek olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi

KİM JONG, KURMAYLARIYLA TESTİ İZLEDİ

Test atışların, farklı belirlenen uçuş yörüngeleri ve geliş açıları, hedefi denk getirme sıhhati ve başlık gücü dahil güdümlü füzelerin özelliklerini net bir şekilde ortaya koyduğu kaydedildi.

Denemelere, Kim Jong-un’un yanı sıra parti ve ordu yöneticileri de katıldı.

Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi

"ATEŞ GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ"

Açıklamada, füzelerin 'gök ve yeri titreten gürültü ve göz alıcı parıltı' ile havalandığı ve hedef olarak belirlenen adaya ulaştığı kaydedildi.

Yeni füze sistemleri ile henüz geliştirilme aşamasında olan stratejik sistemlerin, partinin 'savunma stratejisinde çığır açan değişiklikler' hedefini hayata geçirme konusunda 'belirleyici katkıda' bulunacağı vurgulandı.

Kim Jong-un, “Topraklarımız dışındaki her türlü düşmanın ülkemize karşı askeri operasyon yapmaya cesaret etmesi halinde onu yok edebilmek için ateş gücümüzü güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi

GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

Güney Kore, koronavirüs salgının yaşandığı bir dönemde füze denemesi yapan kuzey komşusunun 'uygunsuz' eylemlerini kınayarak 'derhal son verme' çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi

KUZEY'DEN MART AYINDA 3. DENEME

Daha önce Kuzey Kore’nin 2 kısa menzilli füze fırlattığı, füzelerin uçuş mesafesinin 410, yüksekliğin de yaklaşık 50 kilometre olduğu bildirilmişti.

Kuzey Kore, bu yıl içinde üçüncü füze denemesini gerçekleştirmiş oluyor. Önceki iki deneme 2 ve 9 Mart günleri düzenlenmişti.

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