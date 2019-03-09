Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde hareketlilik

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, hareketli saatler yaşanıyor. Uydu üzerinden çekildiği belirtilen görüntülere göre, Kuzey Kore’nin bir füze veya uydu fırlatmaya hazırlandığı iddiası öne sürüldü. Kuzey Kore’nin balistik füze ve roketlerinin çoğunun yapıldığı Sanumdong olarak bilinen bölgede, etkinliklerin arttığı da kaydedildi.

SÖKÜM İŞLEMLERİ DURDURULMUŞTU

Bu hafta başında Kuzey Kore’nin ana roket fırlatma merkezi olan Sohae’nin, yeniden hizmete alınma çalışmalarının uydu görüntülerinden tespit edildiği belirtilmiş, Sohae füze fırlatma tesislerinin sökülmesine geçen yıl başlanmıştı. Donald Trump ile Kim Jung Un’un görüşmelerinin başarısız olmasıyla, söküm işlemleri durdurulmuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRARIM"

Donald Trump, cuma günü Kuzey Kore’nin silah deneme testine yeniden başlamasının kendisini hayal kırıklığına uğratacağını söylemişti. Trump, "Anlaşmamızın aksine herhangi bir şey yapmışsa bu beni şaşırtır. Fakat, ne olacağını göreceğiz. Eğer bir deneme görürsem hayal kırıklığına uğrarım.” ifadelerine yer vermişti.

ABD: TRUMP'A VERDİĞİ SÖZLE UYUŞMADI

Yorumcular, Pyonyang’ın, bir füze denemesi yapmaktan daha çok bir uyduğu fırlatma hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Bununla birlikte ABD hafta başında yaptığı açıklamada, uyduğu fırlatmanın da Kuzey Kore Lideri’nin, ABD Başkanı Donald’a verdiği sözle uyuşmadığını söyledi.

BALİSTİK FÜZE İÇİN DAHA ÖNCE KULLANILMADI

Sanumdong’da, Kuzey Kore’nin bir tür füze veya roketi bölgeye getirme hazırlıklarını gösteren büyük araç faaliyetleri görüldü. Uydu görüntüleri, ABD Public Radio network NPR tarafından yayınlandı. Ancak, Tongchang’daki Sohae fırlatma tesisi yalnızca motor testi ve uydu fırlatmak için yapılmış olup, daha önce balistik füze fırlatılması için kullanılmadığı belirtildi.