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Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen "kutsal" dağın yakınlarına kurulmasını istediği yeni Samjiyon şehrinin açılışını yaptı.

REUTERS | 04.12.2019 - 03:58..
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Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un "imza inşaat projesi" olarak da nitelendirilen şehre, devlet haber ajansı, "Modern medeniyetin zirvesi" dedi.

Paektu Dağı'nın yakınlarındaki şehrin açılışında büyük bir kutlama düzenlenirken, Kuzey Kore lideri, sembolik olarak kırmızı kurdele kesti.

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

"SOSYALİST ÜTOPYA"

Devlet ajansı KCNA, Samjiyon'un bir "sosyalist ütopya" olarak tasarlandığını belirtti. Yeni inşa edilen şehire apartmanlar, oteller, kayak oteli, alışveriş, kültür ve sağlık merkezleri kurulduğu bildirildi. Şehrin 400 ailenin yeni evi olması bekleniyor.

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

YAPTIRIMLAR NEDENİYLE BİTMESİ UZUN SÜRDÜ

The Guardian'ın aktardığına göre Samjiyon'un tamamlanması Pyongyang'a nükleer programını durdurmak amacıyla uygulanan yaptırımlar sebebiyle beklenenden uzun sürdü.

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

GENÇ İŞÇİLER ÜCRETSİZ ÇALIŞTIRILDI

Hükümet bunun üzerine "partiye katılma" veya "üniversiteye girme" şanslarını arttıracağını vaat ederek genç işçileri ücretsiz bir şekilde çok kötü şartlarda çalıştırdı. Birçok aktivist, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

Kuzey Kore'nin 'Sosyalist Ütopyası' Samjiyon kenti açıldı

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