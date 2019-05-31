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Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

Kuzey Marmara otoyolu geçişindeki bazı viyadük ve yollar, hizmete sunuldu.

DHA | 31.05.2019 - 09:13..
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Kuzey Marmara otoyolunda; Kesim-4'teki Kurtköy- Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde bulunan V07 viyadüğünün bir kısmı ve Kesim-5'teki Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı arasında kalan (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) bölüm, gece yarısı trafiğe açıldı.

Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

GERİ DÖNÜŞ VE PARK YASAK

Trafiğe açılan bölüme; yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlilerin girmesi ve otoyol üzerinde duraklama, park etme, geri dönüş yapma yasaklandı.

Kuzey Marmara otoyolunun trafiğe açılan kesiminde mecburi asgari hız, saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hızın ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı.

Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

TAHRİP EDİLMEMESİ İSTENDİ

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar, bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından; bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile görevli şirketten izin alması gerekiyor. Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.

Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

Kuzey Marmara otoyolu trafiğe açıldı

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