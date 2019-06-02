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Kuzey Marmara otoyolunda alev alan aracın sürücüsü kaçtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir araç alev alev yandı. Alkollü sürücü kaçarken polisler tarafından yakalandı.

İHA | 02.06.2019 - 09:51..
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Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan aracın sürücüsü kaçtı

ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Z.G. idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Alev alev yanan aracı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA KİMSENİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan aracın sürücüsü kaçtı

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BAŞKA ARAÇTAN ÇIKTI

Olay üzerine ekipler, araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede trafik denetimi yapan ekipler tarafından durdurulan bir araç içerisinde olduğu anlaşılan Z.G. gözaltına alındı.

Kuzey Marmara otoyolunda alev alan aracın sürücüsü kaçtı

TABANCA BULUNDU

Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün yanan aracını bıraktığı ve durdurduğu başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı öğrenilirken, yapılan üst aramasında ele geçirilen bir tabancaya el konuldu. Yanan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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