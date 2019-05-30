Kuzey Marmara otoyolunda bazı kesimler trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımı sürüyor, ancak bayram öncesi güzel bir haber hem sürücüleri, hem de tatilcileri sevindirecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de de yayınlanan habere göre; Kuzey Marmara otoyolunun bazı kesimleri trafiğe açılacak.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Karara göre; Kesim-4'teki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü (çift yönlü olmak üzere) ve Kesim-5'teki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimlerinin trafiğe açılması bakanlıkça onaylandı.

BUGÜN 23.59'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Otoyolun belirlenen bu kesimleri bugün saat 23.59'da trafiğe açılacak. Belirli yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasak olacak.

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip edilmemesi istendi.

YAYALAR BU KESİME GİREMEYECEK

Erişime kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

ASGARİ HIZ 40 KİLOMETRE

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.