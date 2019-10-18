taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8169
Euro
6.4749
Altın
1492.31
Borsa
94896.23
Gram Altın
279.397
Bitcoin
47275.46

Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı

Kuzey Marmara otoyolunda meyve sebze yüklü kamyon yanarak kül oldu.

İHA | 18.10.2019 - 05:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii yolu üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü araç bir anda alevlere teslim oldu.

BİR ANDA ALEV ALDI

Araç sürücüsü Mehmet Remzi Bolat tekerden çıkan alevin bir anda tüm aracı sardığını belirtti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken sürücü Mehmet Remzi Bolat olaydan yara almadan kurtuldu.

Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev alev yandı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

Trump: Erdoğan zeki bir lider, Türkiye'ye yaptırım yok

340
Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

Türkiye-ABD anlaşmasına Rusya'dan ilk tepki

30
YPG'li teröristler Rusya bayrağı altına sığındı

YPG'li teröristler Rusya bayrağı altına sığındı

19
Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

Yunanistan savaş uçakları, KKTC hava sahasını ihlal etti

30
Timsahın avına sulanan leopar

Timsahın avına sulanan leopar

2
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

3
Arjantin'de metro raylarına düşen kadın kıl payı kurtuldu

Arjantin'de metro raylarına düşen kadın kıl payı kurtuldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir