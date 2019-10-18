Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı

Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii yolu üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü araç bir anda alevlere teslim oldu.

BİR ANDA ALEV ALDI

Araç sürücüsü Mehmet Remzi Bolat tekerden çıkan alevin bir anda tüm aracı sardığını belirtti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken sürücü Mehmet Remzi Bolat olaydan yara almadan kurtuldu.

Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev alev yandı VİDEO