taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.392
Euro
6.1174
Altın
1281.38
Borsa
88865.01
Gram Altın
221.965

Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı

Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

DHA | 02.01.2019 - 22:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Reşadiye sapağında meydana gelen kazada bir kamyonun sürücüsü, aynı istikamette giden başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. 
Kazada arkadan çarpan kamyonda hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

450
Sinan Akçıl mutluluğunun her anını fotoğraflıyor

Sinan Akçıl mutluluğunun her anını fotoğraflıyor

173
Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

133
Antalya Valisi: Sürücülerde müthiş bir lakaytlık var

Antalya Valisi: Sürücülerde müthiş bir lakaytlık var

377
8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

66
70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

124
Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

Recep Tayyip Erdoğan mütevazılığı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir