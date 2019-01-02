Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Reşadiye sapağında meydana gelen kazada bir kamyonun sürücüsü, aynı istikamette giden başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı.

Kazada arkadan çarpan kamyonda hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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