Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış tarihi netleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara’da düzenlenen ’Karayolları 69. Bölge Müdürleri Toplantısı’na katılarak gündemde yer alan projelerle ilgili konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Turhan, bu projelerin arasında Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili detaylar paylaştı. Turhan; Gebze-İzmir, Kuzey Marmara, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimi ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolları'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

OTOYOL 2020'DE HİZMETTE

Ayrıca Turhan, "Kuzey Marmara Otoyolu, kıtalararası karayolu bağlantısına kesintisiz bir ulaşım imkanı sunmasıyla tarihi İpek Yolu’nu canlandıracaktır. Otoyolun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız." dedi.