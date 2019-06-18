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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir diğer kısmı daha açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağının bu hafta sonu hizmete girmesi planlanıyor.

AA | 18.06.2019 - 08:55..
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir diğer kısmı daha açılıyor

Sadece ulaşım değil, Türkiye birçok projeye yatırım yapıyor. Türkiye'nin her köşesi ulaşılabilir, erişilebilir hale geldi ve neredeyse tüm şehirler, bölünmüş yolla, büyük şehirler ise otoyollarla birbirine bağlandı.

YENİ HAT HAFTA SONU AÇILIYOR

Özellikle ulaşım alanında yapılan atılımlar, ülkede her yeri birbirine yakınlaştırıyor. Bu hafta sonu ise yeni bir hattın açılışı gerçekleşecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağının sonuna gelindi. Proje bu hafta sürücülerin beğenisine sunulacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir diğer kısmı daha açılıyor

SANAYİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR YOL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sanayicimizin ham maddesini getirmesi ve ürettiği ürünü pazara ulaştırabilmesi yönünden çok büyük öneme sahip. Biz yolları yapmasaydık yollarımızın şu anki trafiği taşıma şansı olmayacaktı. Sanayicimizin rekabet şansı en aza inecekti. Yaptığımız bu altyapı ile sanayicimizin büyümesini ve sanayinin ülke sathına yayılmasına öncülük etmiş olduk. Şu anda ülkemizin her yanına organize sanayi bölgeleri kurulabilmesinin altında da yaptığımız yatırımlar yatmaktadır." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir diğer kısmı daha açılıyor

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