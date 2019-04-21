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Kuzugöbeği kurusu bin TL'den alıcı buluyor

Antalya'nın çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu.

İHA | 21.04.2019 - 18:32..
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Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetişen kuzugöbeği mantarı mayıs-haziran aylarında özellikle çam ağaçlarının altında tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Besin değeri yüksek olan bu mantar türü fiyatıyla dikkat çekiyor. Kuzugöbeği kurutulmuşu kilosu 800 ile bin lira, yaşı ise 100 ile 200 lira arasında satılıyor. Kısa süreli de olsa kuzugöbeği, bölge insanına ekonomik katkı sağlıyor.

Kuzugöbeği kurusu bin TL'den alıcı buluyor

"ŞİFA KAYNAĞI"

Yeşilköy Mahallesi’nden mantar satıcısı Salih Bozkurt kuzugöbeğine çok talep olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına da gönderiyoruz. Doğal olarak yetişiyor. Bulmak çok zor. Çamlık alanlarda sabahtan akşama kadar köylüler bir kilo topluyor, biz de onlardan satın alıyoruz. Kuzugöbeği her derde deva, şifa kaynağı" dedi.

Kuzugöbeği kurusu bin TL'den alıcı buluyor

"ŞEKER HASTALIĞINA ÇOK İYİ GELİYOR"

Alıcı Ayşegül Zeybek ise kendisinin şeker hastası olduğunu belirterek, “Kuzugöbeğinde vitaminler fazlaca var. Kansere, şeker hastalığına çok iyi geldiği söyleniyor. Onun için tercih ediyoruz. Her yıl bu mevsimde çıkan bu mantarı toplayıp, yeriz. Pişirirken kavuruyoruz” diye konuştu.

Kuzugöbeği kurusu bin TL'den alıcı buluyor

KUZUGÖBEĞİNİN FAYDALARI

Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan kuzugöbeği, B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir.

Protein değeri oldukça yüksek olan bu mantar anemi, bağırsak ve mide rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor.

Kuzugöbeği kurusu bin TL'den alıcı buluyor

Kuzugöbeği kurusu bin TL'den alıcı buluyor

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