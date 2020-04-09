KYK borçlarına 1 yıl erteleme torba yasada

Ekonomide koronavirüs için birtakım tedbirler alınmaya devam ediyor...

KYK borçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz aylarda KYK borçlarının silineceğine dair birtakım çalışmalar yapılmıştı.

Ancak torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi yer aldı.

KYK BORÇLARINA 1 YIL ERTELEME...

AK Parti'nin salgına ilişkin hazırladığı yeni taslakta öğrencilerin kredi borçlarını iptali yerine başka bir düzenlemeye geçiliyor...



Düzenlemeyle, öğrenci kredilerinin geri ödenmesinde TEFE (toptan eşya fiyat endeksi) yerine yurtiçi ÜFE (üretici fiyat endeksi) uygulanacak. Öğrencinin borcunu geri ödemeye başlama süresi bir yıl uzatılabilecek.

Salgın hastalık gibi durumlarda eğitime uzun süre ara verilmesi halinde yaz tatilinde telafi eğitimleri olacak.