KYK borcu önergesini AK Parti ve MHP reddetti

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olan öğrenciler bu konuda kolaylık bekliyor. Özellikle üniversiteden mezun olduktan sonra işsiz kalanlar kredi borcunu ödemekte zorlanıyor.

Sosyal medyada KYK borcu olan gençler taleplerini yoğun bir şekilde dile getirdi.

Bu konuyla ilgili bir adım CHP'den geldi.

AK PARTİ VE MHP REDDETTİ

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrencilerin KYK'ya olan kredi borçlarının ödenmesinin kolaylaştırılması için araştırma önergesi verdi.

CHP'li Aydın'ın önergesine İyi Parti de destek verdi ancak önerge AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi.