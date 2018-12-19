KYK yurtlarında 689 bin öğrenci barınıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 81 il, 239 ilçe ve KKTC'de olmak üzere toplam 781 yurtta, 689 bin öğrenciye barınma imkanı sunuyor.

HEDEF YURT KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK

Yatırım programında, 158 bin 302 kapasiteli 181 adet yurt projesi bulunun bakanlık; yatırım ve kiralama programı dahilinde, 2021 yılı sonuna kadar yurt kapasitesini 881 bin 238'e ulaştırmayı hedefliyor.

2002 yılında 75 il ve 57 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak sayısı ile öğrencilere hizmet veren Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, günümüzde 81 il, 239 ilçe ve KKTC'de olmak üzere toplam 781 yurtta 700 bine yakın yatak sayısına ulaştı.

BURS VE KREDİ İMKANLARI

KYK yurtlarında,, yemek üretimi, diyetisyenler ile gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleştirilirken, sürekli olarak denetim yapılarak, öğrencilerin hijyenik ortamlarda ve sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor.

YEMEK HİZMETİ

İstedikleri saatte yemek hizmetinden faydalanabilen öğrencilere, 2017-2018 öğretim döneminde aylık 330 lira (günlük 11 lira) olarak yapılmakta olan beslenme yardımı, bu yılın eylül ayı itibarıyla aylık 375 liraya (günlük 12,5 liraya) yükseltildi.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan öncelikli olarak barındırılan şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini sevgi evlerinde tamamlayan, devlet koruması altında olan öğrenciler ile ebeveyni hayatta olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere de günlük 22,5 lira beslenme yardımı yapılıyor.

BESLENME YARDIMI

Ayrıca, 2017 yılının kasım ayından itibaren, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere de aylık 330 lira (günlük 11 lira) beslenme yardımı yapılmaya başlandı.

BURSLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilirken, başvuran tüm öğrencilere de kredi tahsisi yapılıyor. KYK, 2018 yılında 1 milyon 662 bin 205 öğrenciye burs veya kredi ödemesi gerçekleştirdi.

Bakanlık ayrıca, yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/kredi miktarının 2 katı, doktora öğrencilerine ise 3 katı burs/kredi ödüyor.