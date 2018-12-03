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KYK yurtlarında kalan 650 öğrenciden kültür ziyareti

Türkiye'nin 37 ilindeki KYK yurdunda kalan 650 üniversite öğrencisi, "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi" etkinlikleri kapsamında Konya'yı ziyaret etti.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 09:01..
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezisi etkinlikleri kapsamında Konya'ya gelen 37 ilden 650 üniversite öğrencisi, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Mevlana Müzesi ve Kelebekler Vadisi'ni ziyaret eden öğrenciler, mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

KYK yurtlarında kalan 650 öğrenciden kültür ziyareti

"GENÇLERİMİZE GELECEK HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

KYK Eğitim Dairesi Başkanı Oktay Mahşer, Mevlana Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak 780 yurdumuzda 650 binden fazla öğrencimizi misafir ediyoruz. Aziz milletimizin devletimize emanet ettiği gençleri geleceğe hazırlamak için devletimiz ve hükümetimiz her türlü imkanı seferber ediyor" dedi.

KYK yurtlarında kalan 650 öğrenciden kültür ziyareti

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