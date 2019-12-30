Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Kylie Jenner, yaptığı iddialı paylaşımlarına devam ediyor.
"2020'YE GİRMEDEN..."
İç çamaşırlı pozlarını yayınlayan ABD'li magazin yıldızı, "Son bir seksi poz paylaşmadan 2020'ye girmek doğru gelmiyor." notunu yazdı.
22 yaşındaki güzelin iddialı pozları, yaklaşık 9 milyon beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi'ye aldığı ileri sürülen Noel ve yılbaşı hediyesiyle, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.