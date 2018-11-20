Kyzikos Antik Kenti'ne ilgi büyük

Erdek’in 8 kilometre doğusunda bulunan ve Dünyanın Sekizinci Harikası olarak bilinen Hadrian Tapınağı’nın da yer aldığı Kyzikos’u özellikle hafta sonlarında gelen tarihe ve arkeolojiye meraklı vatandaşlar geziyor.

KÜLTÜR GEZİSİ

Sanat ve Tasarım Fakülte 1. sınıf öğrencilerinden 186 kişilik grup, hafta sonunda Kapıdağ yarımadası ve çevresine proje gezisi düzenleyerek alanda çalışmalarda bulundular.

Endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümlerinden öğrenciler, yörenin doğal ve tarihi dokusu içinde çeşitli incelemeler yaptı.





ÖNEMLİ MİMARİ ESER

Üniversitenin Temel Tasarım ve Tasarım Grafik ve Görsel İletişim dersleri kapsamında düzenlenen proje gezisine ders yürütücüleriyle birlikte katılan toplam 186 kişilik grup içindeki öğrenciler, gezi sırasında Kzykos antik kentinde ve Kuş Cenneti Milli Parkı’nda yerleştirme ve performanslar üretmenin yanı sıra, bölgenin doğal, tarihi, kültürel mirasına dair bilgi edinme ve yolculuk güzergahı üzerinde yer alan önemli mimari eserleri inceleme fırsatı buldular.







