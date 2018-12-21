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'La Casa de Papel'den etkilenip, 700 bin TL'lik vurgun yaptılar

'La casa de papel' isimli diziden etkilendikleri öne sürülen maskeli 5 kişi, Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'daki mağazalardan telefon ve bilgisayar çalarak 700 bin TL'lik soygun yaptı.

DHA | 21.12.2018 - 16:27..
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Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da mağazaların camlarını kırdıktan sonra içeri girerek, kısa sürede cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyaları çalan 5 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şahısların 'La casa de papel' isimli diziden etkilenerek soygunu gerçekleştirmeleri dikkat çekti.

MAĞAZA CAMLARINI KIRIP, İÇERİ GİRDİLER

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, pazartesi gecesi telefon bayisinin camını kırarak, içeri giren kar maskeli hırsızlar, 45 saniye içinde mağazada bulunan cep telefonları ile tablet bilgisayarları çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların peşine düştü. Sahte plakalı araçla hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlenen 5 kişinin izini süren polis, Bursa'dan Kocaeli'ye doğru gelen kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil sürücüsü, Karamürsel'de durduruldu ve 5 kişi gözaltına alındı.

'La Casa de Papel'den etkilenip, 700 bin TL'lik vurgun yaptılar

DİZİDEKİ SOYGUNDAN ETKİLENMİŞLER

Polis, 8 hırsızlık suçundan sabıkası olan A.O., 10 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan O.O., 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan F.A., 5 hırsızlık suçundan sabıkası olan T.K. ve 32 hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.O.'nun ifadelerini aldı. İfadeleri alınan kişilerin yaşları 13 ile 20 arasında değişiyor.

'La Casa de Papel'den etkilenip, 700 bin TL'lik vurgun yaptılar

BAZI SOYGUNLARDA AYNI TİP MASKE VE ELDİVEN KULLANDILAR

Şüphelilerin 'La casa de papel' dizisinden etkilendikleri, bazı soygunlarda aynı tip maske ve eldiven kullandıkları, soygunlar sırasında ayakkabılarını değiştirdikleri ve çaldıkları plakaları kullandıkları belirlendi.

Yaklaşık 2 ay içinde Kocaeli'de 4, Bursa'da 7, Tekirdağ ve İstanbul'da 1'er soygun gerçekleştirerek, mağazaların camlarını kaldırım taşları ile kırıp, içeride bulunan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik eşyaları çalan hırsızların, yaklaşık 700 bin TL'lik soygun gerçekleştirdiği belirtildi. Yaşları küçük olan 2 kişi, Çocuk Şube'ye teslim edilirken, 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.


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