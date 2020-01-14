La Cumbre Yanardağı yeniden uyandı

Ekvador'un Galapagos Ulusal Park İdaresinden yapılan açıklamada, Fernandina Adası'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda volkanik faaliyet tespit edildiği bildirildi.

2 YIL SONRA YENİDEN LAV PÜSKÜRTÜYOR

Açıklamada, yanardağın iki yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladığı belirtildi.

1476 metrelik yanardağ en son 2018'de faaliyete geçmişti.

İNSAN YERLEŞİMİ YOK

İnsan yerleşiminin bulunmadığı Fernandina Adası, aralarında iguana ve penguenlerin olduğu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.