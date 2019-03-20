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'La Maison Citroen' Cenevre'de ödül aldı

Citroën, 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında, her yıl Cenevre Reklam ve İletişim Kulübü’nün profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenen ‘Yaratıcılık Ödülü’nü aldı.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 18:13..
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'La Maison Citroen' Cenevre'de ödül aldı

2004 yılından bu yana her yıl Cenevre Reklam ve İletişim Kulübü’nün profesyonellerinden oluşan bir jüri, belirlenen kriterlere uygun olarak sergi alanını en iyi şekilde sergileyen otomobil markasını ödüllendiriyor.

GEÇMİŞE VE GELECEĞE VURGU

Citroën, bu yıl Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki “La Maison Citroën” standı ile 16. Yaratıcılık Ödülünü kazandı. Jüri özellikle kullanıcı dostu yaklaşımını ve hizmet kalitesini koruyan markanın geçmişine ve geleceğine yapmış olduğu vurgudan etkilendi.

'La Maison Citroen' Cenevre'de ödül aldı

DİNAMİK VE SICAK STANT

Keşif, tasarım ve konforu birleştiren “La Maison Citroën”, aynı zamanda dinamik, sıcak ve dijital bir stant. Benzersiz mimarisiyle günde birkaç kez “Place to C” performansı gerçekleştirilen stant, hareket eden Ami One Concept ile bir gösteri alanına dönüşüyor.

GÜNLÜK KULLANIM KOLAYLIĞI

“La Maison Citroën” ile bugünü ve “Le Comptoir Ami One” ile yarını yansıtan stant, ziyaretçileri benzersiz Citroën evrenine çekerek ürün sunumundan teslimatına kadar benzersiz bir dijital deneyimi ve günlük kullanım kolaylığını müşteriye yansıtıyor.

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