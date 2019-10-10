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Labirentte kaybolmaya hazır mısın: Kara Kapan

Zehr-i Bal serisiyle büyük beğeni toplayan yazar – oyuncu Sezgin Irmak, beklenen son kitabı Kara Kapan ile okuyucuyu psikolojik bir gerilime sürüklüyor.

Özel İçerik | 10.10.2019 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Kitap
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Sezgin Irmak

Sezgin Irmak’ı, tiyatro oyunlarında keşfedilmenin yanı sıra, “Yaralı Kuşlar” dizisinin Doğan’ı olarak da tanındı, sevildi. Oyuncu kimliğinin yanına yazar kimliğini de ekleyen Irmak, Zehr-i Bal serisinin ardından altıncı kitabı Kara Kapan ile okurla yeniden buluştu. Zehr-i Bal serisi ile oyunculuğuyla olduğu kadar yazarlığı ile de sevildi. Şimdi de Irmak, altıncı kitabı ile akıcı üslubu ve yoğun matematik içeren kurgusuyla okura unutulmaz bir roman vadediyor…

Sezgin Irmak, Kara Kapan ile Psikolojik-gerilim kategorisine iddialı bir giriş yaptı. Kitabında geçmişinden pişmanlıklar duyan ve telafisi için mücadele veren bir adamın hayatından kesiti konu alıyor. Okur bu romanı, parçalanmış bir ailede büyüyen Kenan’ın, Kara Kapan’a düşmesiyle hatalarla yüzleşmesini, çıkış anahtarını ve gerçeklere ulaşabilmesini, ancak bulmacanın parçalarını birleştirerek çözebilecek…

Kara Kapan - Sezgin Irmak

(Sezgin Irmak)

KARA KAPAN

“Kendi hikâyemde tek bildiğim X ve Y olmadığımız!”

Kara Kapan, sürükleyici kurgusu ile paradokslar, takıntılar, formüller ve içinden çıkılmayan akıl almaz oyunlar içeren bir psikolojik gerilim. Kahramanımız Kenan, içinden bir türlü çıkılmayan bu kapana nasıl geldiğini anlamaya çalışmaktadır. Tüm bu yolculuğu boyunca fark eder ki, aslında buraya yeni gelmemiştir. Bunun ayırdına vardığında tanıdığı, bildiği bu alana ne zaman, nasıl ve neden geldiğini sorgulamaya başlar…

Kenan şimdi çok fazla soru soruyordur ve her bir soru bir başkasını doğurur. O bu durumdayken etrafında bulunan hiç kimsenin rahatsız olmamasına, onların düzenlerine inanarak yaşamasına bir türlü anlam veremez. Oysa Kenan’ın her bir sorusuna bulduğu her bir cevap da kendisine doğru yaklaşan büyük resme kayıtsız kalamıyordur. Şimdi tek bir sorunun cevabı çok önemlidir işte:

Acaba Kenan her şeyi anladığında gerçeklerden memnun kalacak mıdır?

Kara Kapan, labirentte kaybolmayı sevenleri nefes nefese peşinden koşturacak, zihinlerde yeni kapılar açacak iddialı bir roman…

Kitabın ayrıca bir de etkileyici bir tanıtım filmi var. Onu da şu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=e0kf_o1PhpQ

“Her türlü düşmanla savaşmaya hazırdım, ta ki kendimi karşımda bulana kadar!”

Kara Kapan - Sezgin Irmak

Kara Kapan

Sezgin Irmak

Portakal Kitap

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

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