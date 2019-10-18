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Lady Gaga, sahneden düştü

ABD'nin Las Vegas eyaletinde konser verirken hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düşen şarkıcı, talihsiz olayın ardından konserine devam etti.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 14:30..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sahneden yuvarlandı.

ABD'nin Las Vegas eyaletinde konser veren şarkıcı, bir hayranıyla dans etmeye başladı.

KUCAĞINDAYKEN DÜŞTÜ

Dansın hızını artıran hayranı kontrolü kaybederken, kucağında olan Lady Gaga ile birlikte sahnenin kurulduğu platformun üzerinden düştü.

KONSERİNİ SÜRDÜRDÜ

Lady Gaga ve hayranının yardımına, güvenlik görevlileri ve seyirciler koşarken, talihsiz olayın ardından Gaga, konserine devam etti. O anlar bir başka hayranının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayranıyla dans eden Lady Gaga sahneden düştü İZLE

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