Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sahneden yuvarlandı.
ABD'nin Las Vegas eyaletinde konser veren şarkıcı, bir hayranıyla dans etmeye başladı.
KUCAĞINDAYKEN DÜŞTÜ
Dansın hızını artıran hayranı kontrolü kaybederken, kucağında olan Lady Gaga ile birlikte sahnenin kurulduğu platformun üzerinden düştü.
KONSERİNİ SÜRDÜRDÜ
Lady Gaga ve hayranının yardımına, güvenlik görevlileri ve seyirciler koşarken, talihsiz olayın ardından Gaga, konserine devam etti. O anlar bir başka hayranının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hayranıyla dans eden Lady Gaga sahneden düştü İZLE