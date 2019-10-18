Lady Gaga, sahneden düştü

Tekno 'on' yazı dizimizin 12. bölümünde, milyonlarca yıl geriye gidip, Dünya'da olup biten 10 farklı olaya göz atıyoruz.

ABD'nin Las Vegas eyaletinde konser verirken hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düşen şarkıcı, talihsiz olayın ardından konserine devam etti.

Antalya’da vali yardımcısının makam aracına çarpan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Daha önce ehliyetine 2 kez el konulduğu belirlenen sürücü, ehliyetinin nerede olduğunu hatırlayamadı.

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En çok hangi bahanelerle yemek yiyoruz

Yemek yemeyi seven bir insansanız, ee bir de takip etmeniz gereken bir diyet varsa, kendinize bahaneler üretmek için çok sebebiniz var demektir.