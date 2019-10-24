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Laf atma kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü 4 yaralı

Adana'da, komşu gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmaya aileler de karışınca 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

İHA | 24.10.2019 - 10:35..
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde, Mehmet Y. (20) ile İ.B. (15) arasında çıkan tartışma üzerine, İ.B. evden pompalı tüfek getirip sıkmak isteyince, akrabası Deniz K. (35) ona engel olup elindeki pompalı tüfeği almak istedi.

ÖNÜNE GELENE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Bu sırada pompalı tüfeğin patlaması sonucu İ.B. ağır yaralandı. Bunu gören Deniz K., sinirlenerek aldığı pompalı tüfekle önüne gelene ateş etmeye başladı.

Laf atma kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü 4 yaralı

YOLDAN GEÇENLER DE YARALANDI

Açılan ateş sonucu Kadir Y., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. yaralandı. Yaralılardan ikisinin, yoldan geçen şahıslar olduğu bildirildi. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Kadir Y., hayatını kaybetti. İ.B.’nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Laf atma kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü 4 yaralı

1 KİŞİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST BIRAKILDI

Polis, daha sonrada cinayete karıştığı öne sürülen Deniz K. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Önder B.(40), Resul Y. (22), İsmail Resul K.(19), Serkan M. (31) ve Mehmet Y.’yi (20) gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılar, sorgu sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlılardan pompalı tüfeği kullanan Deniz K. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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