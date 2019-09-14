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Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

Gaziantep'te, evlerinin yakınındaki bir gurp ile laf atma meselesi nedeniyle tartışan dayı tüfekle vurularak öldürüldü, yeğeni bıçaklanarak yaralandı.

DHA | 14.09.2019 - 15:19..
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Gaziantep'in Esentepe Mahallesi'nde 30 yaşındaki Orhan Argın, beraberindeki yeğeni Burak Aras ile birlikte evlerine gitmek için yürümeye başladı.

Bu sırada ise bir grup ile aralarında laf atma meselesinden tartışma çıktı.

Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

DAYI ÖLDÜ, YEĞENİ YARALI KURTULDU

Tartışma kavgaya dönüşürken, dayı Orhan Argın tüfekle vurularak, yeğen Burak Aras da bıçaklanarak, yaralandı. Kanlar için yere yığılan dayı-yeğen, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Orhan Argın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Burak Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Argın’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kaçan 5 şüpheliyi olayda kullandıkları bıçak ve tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.

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