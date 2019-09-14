Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

Gaziantep'in Esentepe Mahallesi'nde 30 yaşındaki Orhan Argın, beraberindeki yeğeni Burak Aras ile birlikte evlerine gitmek için yürümeye başladı.

Bu sırada ise bir grup ile aralarında laf atma meselesinden tartışma çıktı.

DAYI ÖLDÜ, YEĞENİ YARALI KURTULDU

Tartışma kavgaya dönüşürken, dayı Orhan Argın tüfekle vurularak, yeğen Burak Aras da bıçaklanarak, yaralandı. Kanlar için yere yığılan dayı-yeğen, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Orhan Argın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Burak Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Argın’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kaçan 5 şüpheliyi olayda kullandıkları bıçak ve tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.