Kastamonu'nun İsfendiyar Mahallesi Saat Kulesi mevkisinde iki grup arasında iddialara göre laf atma dolayısıyla tartışma çıktı.

28 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir araç içerisinden rastgele açılan ateş sonrasında tabancadan seken kurşunun isabet ettiği Cevat Ahatoğlu (28) ile yanında bulunan Mert G. ve Nuray D. yaralandı. Yaralılardan Mert G. ile Nuray D., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken; Cevat Ahatoğlu ise olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cevat Ahatoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahatoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Laf atma meselesinden kavga çıktı: 1 ölü VİDEO



SALDIRGANLAR ARANIYOR

Ayrıca silahlı saldırıda olay yerinde bulunan S.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri, silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen A.Ş. ile aynı araçta bulunan arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.