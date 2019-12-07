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Lahana tüketiciye 4 katına satılıyor

Bursa'da 600 dönümlük alanda yetiştirilen lahanadan 6 bin ton rekolte beklenirken, çiftçi ise lahananın tarla ve pazar fiyatının arasındaki makasın açılmasından şikayetçi oldu.

DHA | 07.12.2019 - 17:19..
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Bursa'da İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerine giderek, incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan  Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl’de çeşit çeşit ürün yetiştiriyoruz. Şu anda lahana hasadına başlandı. Hasanpaşa, Kulaca, Cerrah, bölgelerimizde yetiştiriliyor. Lahana hasadımız devam ediyor. Bir lahana 5 kilo geliyor. Çiftçi 1.25 liraya satıyor, pazarda 5 liraya satılıyor. Üreticiden tüketiciye giderken fiyat makası sürekli açılıyor. 600 dönümlük alanda üretim yapılıyor. Bu sene 6 bin ton rekolte beklentisi var. Gönül ister ki çiftçimizin para kazanması. Eğer çiftçimiz kazanamıyorsa tüketici de bunu 5 liraya yemesin. Beklentimiz çiftçimizin kırsalda kalması” dedi.

"BİZ 1,25 SATARKEN PAZARDA 5 LİRAYA SATILIYOR"

Lahana üreticisi Selman Mestan ise, “Lahana hasadımızı yapıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. Biz 1.25 liraya satıyoruz, pazarda tüketici 5 liraya satın alıyor. Arada büyük fark var. Bu sorunun giderilmesi gerekiyor” diye konuştu. Diğer üretici Recep Agan da, “Biz para kazanmazken halkımız bunu çok uçuk fiyatlardan alıyor. Halkımız ucuz yesin istiyoruz. Biz ucuza satarken halkımız neden pahalıya alıyor. Bu bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -1

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -2

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -3

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -4

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -5

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -6

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -7

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -8

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -9

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor -10

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