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Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

Yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı.

İHA | 11.11.2019 - 18:15..
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Ordu’da Altınordu ilçesinde Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, dışarıdan sipariş verip yedikleri lahmacundan sonra fenalaştı.

Bazı öğrenciler, ambulansla Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 8 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanede tedavi altına alınırken, 5 öğrenci ise aileleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu VİDEO

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, yetkililerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin lahmacundan numune aldığı öğrenildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu -1

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