taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

'Lan' diye hitap eden kişiyi öldüren firari yakalandı

Adana'da 2013 yılında kendisine 'lan' dediği için öldürdüğü kişi yüzünden cezaevine giren ve ardından cezaevinden firar eden zanlı yakayı ele verdi.

İHA | 01.09.2019 - 14:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Cinayet 12 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen kavga bir kişinin ölümüne neden oldu.

Ercan Kartalmış, Şevket Kale ve Murat Aslan ile parkta dolaştığı esnada 7 arkadaşıyla birlikte ateş yakarak oturan Özcan Ayyıldız, Kartalmış’a “Ne bakıyorsunuz lan!” dedi.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ LAN"

Bu söze sinirlenen Kartalmış, “Siz kim oluyorsunuz lan” diye cevap verince kavga çıktı. Kartalmış’ın silah kullanması sonucu, Özcan Ayyıldız ve Abdullah Yiğit yaralandı.

'Lan' diye hitap eden kişiyi öldüren firari yakalandı

"LAN SÖZÜ AĞRIMA GİTTİ"

Kartalmış, olaydan 3 gün sonra yakalanarak tutuklanırken, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ayyıldız, 19 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sorgusunda tabancayı kendisinin kullandığını itiraf eden Kartalmış, “Lan sözü çok ağrıma gitti. Kendileriyle konuşurken, bıçak çektiler. Ben de kendimi savunmak için ateş ettim.” dedi.

HAPİSTEN FİRAR ETTİ

Kartalmış bu olaydan dolayı yargılanıp 16 yıl hapis cezası aldı. Kartalmış cezaevinde bir süre yattıktan sonra firar etti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Kartalmış’ın peşine düştü.

ZANLI YAKALANDI

İnfaz dedektifleri Kartalmış’ın Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi’nde olduğunu ve berbere gideceğini tespit etti. Polis Kartalmış’ı caddede bir süre takip ettikten sonra berbere gireceği sırada yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Kartalmış önce Ercan Kartalmış olduğunu inkar etti ancak yapılan parmak izi kontrolünde gerçek ortaya çıktı.

Kartalmış emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

321
Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

390
Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

36
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

188
Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil bebeğini düşürdü

93
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

214
Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir