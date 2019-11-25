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Larin yine gol attı

Beşiktaş'ın Zulte Waregem takımına kiraladığı Larin, şu ana kadar çıktığı 16 maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 16:38..
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Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca isteneni veremeyen Cyle Larin, kiralandığı Zulte Waregem'de saymaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı.

Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

Larin yine gol attı - İZLE

BONSERVİSİ ALINACAK

İki sezon önce MLS takımlarından Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan, bu sezon başında da Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun sezon sonunda Belçika kulübü tarafından kullanılması bekleniyor.

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