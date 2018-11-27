Lapsus nedir

Bazen bir konu hakkında bir yorum yaparken, yorumdaki fiiliniz, istemsiz bir şekilde farklı olabiliyor. Örneğin birini sevmediğinizi söylerken, ağızınızdan bir anlık da olsa "...onu seviyorum" gibi bir ifade çıkabilir. Bu durum aslında dil sürçmesi olsa da bir bir bilinçaltı olayıdır.

Lapsus denilen bu olay, psikolojide unutkanlığa ve dikkatsizliğe bağlı dil sürçmesi olarak yorumlanmaktadır.

PSİKOLOJİDE LAPSUS

Psikolojik bir durum olarak yorumlanan lapsus, psikanalizin babası olarak bilinen Freud'un da konusu olmuştur.

Freud'a göre lapsus, linguae ve lapsus calami'nin nedenleri genelde bilinçaltında gizlidir. O an söylemek istemediğimiz, aklımızdan geçirdiğimiz veya konuyla alakası olmayan ama anılarımızda konu aracılığıyla yer edinmiş bir fikir, nesne veya isim bu olaya neden olabilir.