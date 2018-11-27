taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2886
Euro
5.9809
Altın
1216.1
Borsa
93516.96
Gram Altın
206.53

Lapsus nedir

Psikolojide unutkanlığa ve dikkatsizliğe bağlı dil sürçmesi olarak yorumlanan bu durum, insanın bilinçaltında bulundurduğu bir şeyi istemsizce dışa vurmasına denir.

  1. Haberler
  2. İpucu

qwe

Bazen bir konu hakkında bir yorum yaparken, yorumdaki fiiliniz, istemsiz bir şekilde farklı olabiliyor. Örneğin birini sevmediğinizi söylerken, ağızınızdan bir anlık da olsa "...onu seviyorum" gibi bir ifade çıkabilir. Bu durum aslında dil sürçmesi olsa da bir bir bilinçaltı olayıdır.

Lapsus denilen bu olay, psikolojide unutkanlığa ve dikkatsizliğe bağlı dil sürçmesi olarak yorumlanmaktadır.

PSİKOLOJİDE LAPSUS

Psikolojik bir durum olarak yorumlanan lapsus, psikanalizin babası olarak bilinen Freud'un da konusu olmuştur.

Freud'a göre lapsus, linguae ve lapsus calami'nin nedenleri genelde bilinçaltında gizlidir. O an söylemek istemediğimiz, aklımızdan geçirdiğimiz veya konuyla alakası olmayan ama anılarımızda konu aracılığıyla yer edinmiş bir fikir, nesne veya isim bu olaya neden olabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
IMAX nedir

IMAX nedir

1
Deniz patlıcanı nedir

Deniz patlıcanı nedir

7
Şeker neden zararlıdır

Şeker neden zararlıdır

15
Bor nerelerde kullanılır

Bor nerelerde kullanılır

2
Enerjinizi zirvede tutacak besinlerle tanışın

Enerjinizi zirvede tutacak besinlerle tanışın

0
Clickbait nedir

Clickbait nedir

0
Gravite nedir

Gravite nedir

0
[+] Görüş bildir