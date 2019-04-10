Aydınlı Mahallesi’nde gerçekleşen film gibi olayda, bankadan çıkan şahsın aracını gözüne kestiren hırsızlar güpegündüz soygun yaptılar.

Araç sahibinin gözü önünde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

LASTİKLERİN İNDİĞİNİ GÖRÜNCE BENZİNLİĞE GİRDİ

Aracını park edip bankaya giren Y.T. yanındaki 200 bin lirayı yatırmak için bankaya girdi. O sırada kendisini lüks ciple takip eden hırsızlar, Y.T.’nin aracının lastiklerine şiş sokarak havasını indirdiler. Para yatırdıktan sonra bankada çıkan şahıs aracına binerek ilerlemeye başladı. Fakat sürücü kısa süre sonra aracının lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ederek yol üzerindeki bir benzinliğe girdi.

KAPIYI AÇTILAR, PARAYI ÇALDILAR VE KAÇTILAR

Bankadan çıkan şahsın aracını lüks cip ile takip eden hırsızlar, aracın yanında durarak hırsızlık için en iyi anı kolladılar. Y.T. aracından inerek lastikleri kontrol etiği sırada cipten inen bir hırsız, aracın sağ ön kapısını hızlıca açtı. Aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalan hırsız tekrar cipe bindi. Ardından hırsızlar olay yerinden hızla kaçtılar.

Tuzla'da lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı çaldılar

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI, YETİŞEMEDİ

Hırsızlık mağduru adam hırsızı cipe binerken fark etse de yetişemedi. Benzinlikte güpegündüz çantası çalınan adam, ilk şoku atlattıktan hemen sonra telefonuna sarılarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.