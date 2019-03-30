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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 17 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, yerel seçimlerde oy kullanmak için Tokat'a giden vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

AA | 30.03.2019 - 21:12..
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Yarın gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanmak için İstanbul'dan Tokat'a giden vatandaşları taşıyan Ali Kaplan idaresindeki minibüs, otoyolun Ankara istikameti Büyükmelen mevkisinde tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Saadet ve Haydar Yüksel, Duretme, Fatma, Hafize, Faruk ve Fazlı Yılmaz, Gülbeyaz Çağlayan, Gülay Kaplan, Aliye ve Satı Sulu ile ismi henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 17 yaralı

Sağlık ekiplerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sürücü Kaplan, seyir halindeyken bir anda lastiğin patladığını anlatarak, "Lastik patladı, savrulduk. Toparlayamadım aracı, devrildi. 16 kişi seçim için Tokat'a gidiyorduk." diye konuştu.

Bu arada minibüstekilerin, oy kullanmak üzere Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyüne gittikleri öğrenildi.

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