Lastiği patlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'dan Isparta istikametine giden 30 yaşındaki Emrah Kavak'ın kullandığı 32 LY 791 plakalı motosikletin Kadılar köyü yakınlarında lastiği patladı.

OTOMOBİLİN KAPISINA ÇARPTI

Kontrolden çıkan motosiklet, yolun sağ tarafında park halindeki 07 ACU 712 plakalı otomobilin açık olan kapısına çarparak savruldu.

Bu sırada arkadan gelen Sefa P. yönetimindeki 07 YLC 78 plakalı otomobil de önce motosiklete, ardından demir bariyerlere çarptı.





HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kavak hayatını kaybederken, kazaya karışan diğer otomobillerde ise ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.