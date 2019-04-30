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Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı 

Aydın'da, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen tırın şoförü Akın Erkal, yaralandı.

DHA | 30.04.2019 - 08:26..
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Yenipazar ilçesi yol ayrımındaki ışıklı kavşak yakınında meydana geldi.

LASTİĞİ PATLADI, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Aydın'dan Denizli yönüne giden Akın Erkal yönetimindeki 15 HZ 549 plakalı yem yüklü tır, ön lastiklerinden birinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçen tır, şarampole devrildi. Kazada, aracında sıkışan Erkal yaralandı.

Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı 

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Akın Erkal, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erkal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan, Denizli-Aydın istikametinde uzun araç kuyrukları oluşan karayolu, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı 

Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı 

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