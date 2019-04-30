Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı 

Asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, oyuncak ayı içine gizlenen ruhsatsız tabanca bulundu.

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, Ankaragücü maçındaki performansı sergilemeleri durumunda Galatasaray'a farklı yenilebileceklerini ifade etti.

PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2'si Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Şanlıurfa'da terör operasyonu

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Antalya'da kadın kılığına giren babaya gözaltı

Antalya'da şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan kadın kılığına girmiş bir kişi, ifadesinde, eve geç gelen kızını takip ettiğini iddia etti.