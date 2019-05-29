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Lastiğini değiştirmek istediği aracın altında kalıp öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde Murat Çapacı (22), kriko kayınca lastiğini değiştirmek istediği iş makinesinin altında kalıp hayatını kaybetti.

DHA | 29.05.2019 - 08:36..
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Acı olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi.

LASTİĞİ DEĞİŞTİRİRKEN KRİKO KAYDI

Murat Çapacı, iş makinesinin patlayan lastiğini değiştirirken, kriko kaydı. İş makinesinin altında kalan Çapacı, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine, iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lastiğini değiştirmek istediği aracın altında kalıp öldü

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat Çapacı'nın yaşamını yitirdiği saptandı.

Murat Çapacı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Lastiğini değiştirmek istediği aracın altında kalıp öldü

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