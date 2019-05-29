Lastiğini değiştirmek istediği aracın altında kalıp öldü

Bayram öncesinde 130 bin askerin terhis olmasının trafik yoğunluğuna sebep olacağını savunan MHP, yasanın ertelenmesini teklif etti.

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Emlak Konut GYO'nun arsaları için rekor teklif

Emlak Konut GYO'nun sahip olduğu 4 adet bağımsız bölüm için dün ihale düzenlendi. Şirketler 4 arsa için 167 milyon 72 bin 600 liranın üzerinde teklif sundu.