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Lastik değişirken duvar üzerine yıkıldı

Kağıthane'de kamyonetinin lastiğini değiştiren bir kişi istinat duvarının altında kaldı.

DHA | 30.12.2019 - 17:02..
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İstanbul Kağıthane'de, Ümit Sinop isimli kişi park halindeki kamyonetinin lastiğini değiştireceği sırada evin istinat duvarı gürültü ile Sinop'un üzerine devrildi.

Sesi duyan çevredekiler Ümit Sinop'un yıkılan duvarın altında kaldığını görüp yardıma koştu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Molozların altından çıkarılan Sinop yaralandı. Olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ümit Sinop'un göğsünden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri yıkılan istinat duvarının molozlarını kepçeyle kaldırdı.

Lastik değişirken duvar üzerine yıkıldı

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