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Lastik jantlarına gizlenmiş eroin bulundu

Bir otomobilin lastik jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçiren ekipler, sürücüyü de gözaltına aldı.

AA | 21.03.2019 - 10:13..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu, A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'ŞİLA' YARDIM ETTİ

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, otomobilin lastik jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, sürücü A.Y. ve araçtaki C.K.'yi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Lastik jantlarına gizlenmiş eroin bulundu

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Lastik jantlarına gizlenmiş eroin bulundu

Lastik jantlarına gizlenmiş eroin bulundu

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