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Latin Amerika'da Türk dizileri isimlere yansıdı

Son 10 yılda Latin Amerika'da Türk dizilerinin izlenmesi, coğrafyada isimlere de yansıdı.

AA | 14.11.2019 - 21:24..
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Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 10 yılda Orta Asya'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde Türk dizilerinin daha çok izlenir hale gelmesinin, Türkiye'nin dış ticaretine ve turizmine olduğu kadar kültürel gücüne de önemli katkılar sağladığını belirtti.

Latin Amerika'da Türk dizileri isimlere yansıdı

"TÜRK İSİMLERİ YAYGINLAŞTI"

Türk dizilerinin 150'den fazla ülkeye ulaştığını, yabancı kanallarda en kıymetli saatlerde gösterildiğini ve çok iyi izlenme oranlarına sahip olduklarını ifade eden Gün, "Bu durumun etkisiyle 2010'dan sonra Türk dizilerinin yayınladığı ülkelerden Türkiye'ye yüzde 300'e yakın turizm artışı oldu. 2010-2015 yılları arasında dizi ihracatından sonra dizilerin gönderildiği ülkelerden Türkiye'ye turistler gelmeye başladı. 2015-2020 yılları arasında bu katlanarak devam ediyor. Dizilerin çekildiği yerleri, şehirleri görmek istiyorlar. Oyuncularla birlikte olmak istiyorlar, böyle organizasyonlar yaratılıyor." dedi.

Gün, ayrıca Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerde Türkiye'ye kültürel olarak muazzam sempati duyulduğunu dile getirerek, yabancıların Türkçe öğrenmek için kurslara yazıldığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEN EN ÇOK DİZİ SERVİS EDEN 2. ÜLKE"

Gün, "Türk dizilerin yayınlandığı ülkelerde Türkiye'ye kültürel olarak muazzam sempati duyuluyor. Yabancılar çocuklarına Türk ismi koyuyor. Özellikle Latinler, Türk konsolosluklarına gidip 'Onur ismi verilebilir mi kız çocuklarına' diye soruyor. Bunun çok örnekleri var." diye konuştu.

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