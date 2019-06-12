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Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Edirne'de, ‘2. Lavanta Tarla Günü’ etkinlikleri kapsamında bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

İHA | 12.06.2019 - 09:22..
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Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘2. Lavanta Tarla Günleri’ kapsamında, yoga etkinliği düzenlendi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen yaklaşık 15 kişilik bir grup, yoga eğitmeni yönetiminde egzersiz yaptı.

"FARKLI BİR DENEYİM"

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yıl Edirne’de 2. Lavanta Tarla Günleri’ni düzenliyoruz. Bu kapsamda, ikinci yoga etkinliğimizi de gerçekleştirdik. Katılımcılar için farklı bir deneyim oldu” dedi.

Yogaya katılanlardan Begüm Çoban da, “1 senedir yoga ile ilgileniyorum. 2. Lavanta Tarla Günleri’nde yoga yaptık. Gerçekten de çok güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler

Lavanta bahçelerinde güneşi selamlayan Edirneliler


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