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Lavanta bahçesindeki altın dolu kutunun sahibi çıkmadı

2 aydır lavanta bahçesinin içerisinde buldukları altın dolu kutunun sahibi çıkmayınca, hayır kurumuna bağışlanmasına karar verildi.

DHA | 15.10.2019 - 08:51..
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü. Kutuyu bahçesinde bulan Ziya Doğan (71), yaklaşık 2 aydır sahibini aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK

Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını söyledi. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde Ziya Doğan'ın tarlasının hemen yanında bulunan ve lavantadan yaptıkları ürünlerin satıldığı alışveriş noktasında geçen 17 Ağustos'ta içi çeşitli ziynet eşyaları ve altınla dolu kutu bulundu. Kutunun bir ziyaretçi tarafından düşürüldüğünü anlayan Ziya Doğan, o gün kutunun sahibini aradı ancak bulamadı.

Lavanta bahçesindeki altın dolu kutunun sahibi çıkmadı

17 AĞUSTOS'TAN BERİ SAHİBİNİ ARIYOR

Durumu muhtarlığa da bildiren Ziya Doğan o günden bu yana kutunun sahibini arıyor. Ziya Doğan'ın üzerine, "17 Ağustos 2019 günü bu emanet bulunmuştur. Sahibi çıktığında verilecektir" yazılı not koyduğu kutunun sahibi şu ana kadar çıkmadı.

Lavanta bahçesindeki altın dolu kutunun sahibi çıkmadı

GELECEK SEZON BAĞIŞLANACAK

2 aydır altın dolu kutunun sahibini aradıklarını ve henüz başvuruda bulunulmadığını söyleyen Doğan, "Geçen ağustos ayında bulunmuştu. Her tarafa haber verdik. Geri dönüş yapan olmadı. 2020 yılı sezon sonuna kadar elimizde bekleteceğiz. Sahibi çıkmadığı takdirde jandarmaya teslim edeceğiz ya da hayır kurumuna bağışlanması için yetkili kişilerle görüşeceğiz. Bağış şeklinde bu kutuyu teslim edeceğiz" dedi.

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