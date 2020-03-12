Lavinia nedir

Sana gitme demeyeceğim,

Ama gitme,

Lavinia.

Adını gizleyeceğim

Sen de bilme, Lavinia...

LAVİNİA

Şair Özdemir Asaf'ın Lavinia şiirini duymayanamız yoktur herhalde. Şiir elbette çok güzel ve duygularımıza tercüman olmuştur. Peki, şairin bahsettiği lavinianın ne anlama geldiğini hiç merak ettik mi?

MÜSTESNA ŞİİR

Anlamını bilmesek de Özdemir Asaf'ın bu şiiri lise yıllarında Levinia adında bir kıza yazdığını belirtelim. Şiir etkisinden hiçbir şey kaybetmeden edebiyatımızdaki müstesna yerini korumuştur.

" O'nu şaire sormak lazım" der gibisiniz ama maalesef öyle bir şansımız yok ama üzerinde yıllar geçse de sizler sizler için nacizane bir araştırma yaptık.

MUŞTEŞEM SEVGİLİ

Lavinia, muhteşem zarif bir çiçektir, nam-ı diğer ölüm çiçeğidir. Bir diğer anlamı da "Hayalimdeki muhteşem sevgili"dir.



