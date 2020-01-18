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Lavrov: ABD START-3'e yanaşmıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı önkoşulsuz uzatmaha hızr olmalarına karşın ABD'nin gönülsüz olduğunu savundu.

AA | 18.01.2020 - 02:13..
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Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "START-3'ün süresinin hiçbir ön koşul olmadan uzatılmasından yanayız. ABD'lilerin bizi duyduğunu umuyorum, zira bunu birçok kez dile getirdik. Ancak şu anda ABD'den net bir sinyal görmüyoruz" dedi.

NÜKLEER ANLAŞMA 1 YIL SONRA BİTİYOR

START-3'ün süresinin 1 yıl sonra 5 Şubat 2021'de sona ereceğini anımsatan Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump'a ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya onları çok uluslu bir müzakere süreci başlatmaya çalışırken bir sigorta bulunması için START-3'ün süresini uzatma konusunda anlaşmayı öneriyoruz. Bizim tutumumuz bu ve halen geçerli" diye konuştu.

Lavrov: ABD START-3'e yanaşmıyor

"ÇİN'İN TUTUMUNA SAYGILIYIZ"

Lavrov, ABD'nin sürekli olarak Çin'in müzakerelere katılması konusunu gündeme getirdiğini ve bunu bahane olarak kullandığını belirtti. ABD'nin Çin'in katılımını olmazsa olmaz gördüğünü, ancak Çin'in nükleer silahlarının yapısının ABD'nin silahlarından farklı olması nedeniyle masaya oturmak istemediğini birçok kez resmi olarak açıkladığını kaydeden Dışişleri Bakanı, "Çin'in tutumuna saygı duyuyoruz ve bunu değiştirmeleri için onları zorlamayacağız. Zaten nasıl zorlayabiliriz ki. Ama ABD, nedense Rusya'nın Çin'i Washington'un önerisini kabul etmeye ikna etmesi gerektiğine inanıyor. Ancak bence bu, tamamen anlamsız bir tutum" ifadelerini kullandı.

Lavrov: ABD START-3'e yanaşmıyor

NÜKLEER ALANDA MEVCUT TEK ANLAŞMA

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

PUTİN, ABD'Yİ UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

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