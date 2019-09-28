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Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge için, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi.

AA | 28.09.2019 - 16:38..
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Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERÖRİSTLER YÜZÜNDEN SIKINTI YAŞANIYOR"

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ve Türkiye ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin sorusuna Lavrov, ''Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.'' yanıtını verdi.

Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

SOMUT ADIMLAR ATILIYOR

Öz yönetim organları oluşturulmaya çalışılıyor Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği söz konusu olduğu için güvenli bölge konusuna ''kayıtsız'' olmadıklarını ve her iki ülkeyle de görüştüklerini söyleyen Lavrov, ''Amerikalıların bölgedeki Kürtleri kullanıldığını'' ve ''öz yönetim organları oluşturmak için somut adımlar atıldığını'' söyledi.

Lavrov, ABD'nin BM Genel Kurulu görüşmelerine katılacak bazı Rus diplomatlara vize vermemesine ilişkin ise Moskova'nın gerekli adımları atarak karşılık vereceğini ifade etti.

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