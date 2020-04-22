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Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

Fransız gazete; Türkiye'nin, Libya'da yeni nesil SİHA'larla hükümeti destekleyerek, güç dengesini Hafter aleyhine altüst ettiğini belirtti.

AA |
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Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

Türkiye, Libya'da darbeci Hafter'e karşı meşru hükümetin yanında yer alıyor.

Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın Libya'daki rolünü mercek altına aldı.

Gazete, Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyerek, bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini yazdı.

LİBYA'DA TÜRK SİHA'LARININ ROLÜ

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, bu şekilde zayıflatıldığı vurgulandı.

Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

GÜÇ DENGESİ UMH LEHİNE DEĞİŞTİ

Haberde, Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin, Türkiye'nin katkısıyla, UMH lehine değiştiği ifade edildi.

HAFTER, KAZANIMLARINI KAYBEDİYOR

Hafter milislerinin 13 Nisan'da başkentin yaklaşık 70 kilometre batısındaki Sabrata ve Surman kentlerinden çıkarıldığı aktarılan haberde, "Hafter güçlerinin sahadaki kazanımlarını kaybetmeye başladığı ve ülkenin batısında ellerindeki son bölgeler olan Vatiyye Askeri Üssü ile Terhune kentinin de hükümet güçlerinin hedefinde" olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin insansız hava araçları ve yeni nesil teknolojilerle UMH'ye desteğini artırmasıyla Libya'da güç dengesinin, Hafter aleyhine altüst olduğunu belirtti.

Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

BAE'NİN HAKİMİYET KURDUĞU HAVA SAHASINDA...

Berlin merkezli Alman Uluslarası İlişkiler ve Güvenlik İşleri Enstitüsü Araştırmacısı Wolfram Lacher, gazeteye yaptığı açıklamada, "Libya'daki güç dengesinin bu yıl başından itibaren değiştiğine" işaret etti.

Haberde, daha önceden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hakimiyet kurduğu Libya hava sahasında, Türk SİHA'ları ve Türkiye'nin yerleştirdiği uçaksavarlar sebebiyle, Hafter'e bağlı hava unsurlarının UMH kontrolündeki bölgelere ulaşamadığı vurgulandı.

Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ YENİ STRATEJİK ORTAM DOĞURDU

Le Monde'un haberinde, Türkiye'nin Libya'daki UMH'ye desteğinin yeni bir "stratejik ortam doğurduğu" ve Hafter milislerini saldırıdan savunma pozisyonuna ittiği tespiti yapıldı.

Hollanda merkezli Clingendael Enstitüsü Araştırmacısı Celil el-Harşavi, gazeteye yaptığı değerlendirmesinde, "harekat planlarının ve komutasının Türkler tarafından yapılmasının sahada bu değişimi sağladığını" ileri sürdü.

Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

"TÜRKLERİ HAFİFE ALMAK BÜYÜK HATAYDI"

Türkiye'nin UMH'ye desteğinin Kasım 2019'da iki taraf arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmasına dayandığını hatırlatan Le Monde, Hafter'in uluslararası alanda Rusya, BAE, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'a uzanan çok geniş bir yelpazeden büyük askeri ve mali destek gördüğünü aktardı.

Haberde, Ankara'nın başkent Trablus çevresindeki kuşatma hattını kırmayı başardığı ve bunun da Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na ait paralı askerlerin çatışmalara müdahil olmasının ardından zayıflayan UMH'nin başarı hanesine yazıldığı belirtildi.

Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı

"TÜRKLER'İN BİRŞEY YAPAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜLER"

Libyalı araştırmacı Muhammed el-Cerah da gazeteye verdiği beyanda, "Hafter güçleri, Türkler'in birşey yapmayacağını düşündü. Bu saf bir düşünceydi ve Türkleri hafife almak büyük hataydı." ifadelerini kullandı.

BAE, HAFTER'E DESTEĞİNİ ARTIRABİLİR

Le Monde gazetesi ayrıca güç dengesinin değişmesi karşısında Hafter'in Libya'daki baş destekçisi BAE'nin Mısır üzerinden Hafter'e yönelik desteğini artıracağı öngörüsünde bulundu.

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