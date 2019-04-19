Lenovo Z6 Pro, 12 GB RAM ve 100 MP kamera ile geliyor

Lenovo, oldukça üstün özelliklere dahip yeni amiral gemisi telefonu Z6 Pro'yu, 23 Nisan'da Pekin'de gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak duyuracak. Oldukça ince çerçeveleri 100 MP'lik dikkat çeken Lenovo Z6 Pro ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri sizler için derledik.

100 MEGAPİKSEL KAMERA

Lenovo, paylaştığı tanıtım görselinde telefonun Snapdragon 855 ile geleceğini doğrularken, görseldeki büyük kamera lensi, telefonun 100 MP'lik bir kamerayla geleceği iddialarına neden olmuştu. Lenovo başkan yardımcısı yaptığı açıklamada, telefonun 100 MP'lik bir kameraya da sahip dörtlü arka kamera barındırdığını doğruladı.

Tamamen çentiksiz ve metal gövdeli bir tasarıma sahip olan Lenovo Z6 Pro, geliştirilmiş Hyper video adında özel bir kamera modunu da içerecek.

12 GB RAM VE 5G DESTEĞİ

Çinli telefon üreticisi Lenovo, bu sefer gerçekten oldukça iddialı bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkacak. Lenovo Z6 Pro'da, 12 GB RAM kapasitesi ve 5G desteğinin bulunacağı da şirket tarafından onaylandı.

Telefonun diğer özellikleri hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. 23 Nisan'da Z6 Pro'yu resmi olarak tanıtacak Lenovo, bakalım başka hangi sürprizlere imza atacak?

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