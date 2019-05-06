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Lenovo'nun yeni telefonunun özellikleri belli oldu

Lenovo'nun üzerinde çalıştığı L38111 model numaralı yeni akıllı telefonunun özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 09:34..
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Akıllı telefon üreticilerinden Lenovo, L38111 model numaralı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ve satış fiyatının ne olacağı gibi sorular şu an için cevapsız kalsa da yeni telefonun özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

lenovo

LENOVO L38111 ÖZELLİKLERİ

6,3 inç büyüklüğünde ve 2430 × 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan yeni Lenovo telefonu, gücünü henüz belli olmayan 8 çekirdekli bir Snapdragon işlemciden alıyor. 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile karşımıza çıkacak telefonda, 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunacak.

Bir tanesi 16 MP ana kamera olmak üzere 3 arka kameraya sahip olacak Lenovo L38111, ön tarafta da bir adet kameraya sahip olacak. Arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu bulunan telefon, 3930 mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcılarla buluşacak.

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