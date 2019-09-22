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Lensle denize giren İngiliz kadın görme yetisini kaybetti

20 yaşındaki Miyako Aiko-Murray kontakt lensle denize girince felaketi yaşadı.

Haber Merkezi | 22.09.2019 - 11:44..
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İngiliz öğrenci Miyako Aiko-Murray, tatil için Malta'ya gitti. Ancak gittiği tatil bir anda kabusa döndü.

Lensle denize giren İngiliz kadın görme yetisini kaybetti

GÖZÜ KIZARMAYA BAŞLADI

Metro'nun haberine göre, denize giren genç kıza yüzerken bir dalga vurdu ve su doğrudan gözün sıçradı. Miyako'nun bu sırada gözleri kızarmaya başladı. Daha sonra genç öğrencinin migreni tuttu.

DOKTORA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Genç kız biraz daha kendini kötü hissetmeye başladı ve doktora gitti. Ancak doktora gittiğinde hayatının şokuyla karşılaştı.

Doktor Miyako'ya Acanthamoeba Keratitis (amiplerin göz korneanını istila ettiği nadir bir hastalık) teşhisi koydu.

Lensle denize giren İngiliz kadın görme yetisini kaybetti

YARDIM TOPLANDI

Doktorlar, öğrencinin tedavisinin yıllar sürebileceğini ve birkaç kornea nakli yapılabileceği belirtti. Ayrıca Miyako, yaşadığı bu olay yüzünden de işini kaybetti. Başlatılan yardım kampanyasıyla ise üç günde 5.850 sterlin para toplandı.

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