Lensle denize giren İngiliz kadın görme yetisini kaybetti

İngiliz öğrenci Miyako Aiko-Murray, tatil için Malta'ya gitti. Ancak gittiği tatil bir anda kabusa döndü.

GÖZÜ KIZARMAYA BAŞLADI

Metro'nun haberine göre, denize giren genç kıza yüzerken bir dalga vurdu ve su doğrudan gözün sıçradı. Miyako'nun bu sırada gözleri kızarmaya başladı. Daha sonra genç öğrencinin migreni tuttu.

DOKTORA GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Genç kız biraz daha kendini kötü hissetmeye başladı ve doktora gitti. Ancak doktora gittiğinde hayatının şokuyla karşılaştı.

Doktor Miyako'ya Acanthamoeba Keratitis (amiplerin göz korneanını istila ettiği nadir bir hastalık) teşhisi koydu.

YARDIM TOPLANDI

Doktorlar, öğrencinin tedavisinin yıllar sürebileceğini ve birkaç kornea nakli yapılabileceği belirtti. Ayrıca Miyako, yaşadığı bu olay yüzünden de işini kaybetti. Başlatılan yardım kampanyasıyla ise üç günde 5.850 sterlin para toplandı.