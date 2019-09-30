Leonardo da Vinci hakkında yeni iddia

Sanat tarihçisi Simon Hewitt, yeni bir kitap piyasaya sürdü ve bu kitabında Leonardo da Vinci'den bahsetti.

HAZAR TÜRKÜ OLABİLİR

Hewitt, kitabında yüzyılların dehası olarak anılan İtalyan Leonardo da Vinci'nin atalarının, Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü.

KIZIL SAÇLARI ÖNE ÇIKTI

The Guardian'a bir röportaj veren Hewitt, iddiasını da Vinci’nin kızıl saçlarına bağladı.

TÜRK KÖKENLİ HAZARLARDAN GELMİŞ OLABİLİR

Gazete, “15’inci yüzyılda Milano’da kızıl saçlı olmak çok nadirdi. Hewitt, Leonardo’nun, Asya’nın steplerinden Karadeniz’e ve Doğu Avrupa’ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor.” ifadelerine yer verdi.

TİYE ALINDI

Hewitt’in kitabı, 1495’te çizilen ve Almanya’da bulunan bir karikatüre dayanıyor. Adalet kavramını kinayeli bir biçimde betimleyen karikatürde, Hewitt’e göre da Vinci de tiye alınıyor.

Buna göre da Vinci karikatürde, dalgınlıktan masa örtüsüne yazı yazan, önündeki yarı çıplak erkek tarafından büyülenmiş görünen kızıl saçlı, eşcinsel bir kâtip olarak resmediliyor. Hewitt kitabında, da Vinci’nin bu şekilde betimlenmesinin, Rönesans döneminde sıradışı bir deha olarak görülmesine rağmen sıklıkla kızıl saçları ve cinsel kimliği nedeniyle diğer sanatçılar tarafından alay konusu yapıldığını gösterdiğini savunuyor. Hewitt’in kitabı, İngiltere’de bugün piyasaya çıkıyor.