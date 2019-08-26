Leonardo DiCaprio’dan Amazonlar’a 5 milyon dolar bağış

Amazonlar'da çıkan yangın, dünyaca ünlü isimlerin adeta içini yaktı. O isimlerin başında ise Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio geliyor.

DiCaprio, tamamı Amazon Orman Fonu'na kalmak üzere bir yardım kampanyası başlattı.

YARDIM KAMPANYASI

Geçen ay DiCaprio tarafından oluşturulan ve hayırseverler Laurene Powell Jobs ile Brian Seth’in de desteklediği Earth Alliance isimli topluluk, Amazon Orman Fonu'nun web sitesi aracılığıyla yardım kampanyasına destek verdi.

PARANIN HEPSİ BÖLGEYE HARCANACAK

DiCaprio, paranın tamamının şu anda bölgede tahribata neden olan yangına karşı Amazon'da yaşamın sürdürülebilirliğini ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan yerli topluluklara ve diğer yerlilere gideceğini açıkladı.

HAYRANLARINI DAVET ETTİ

DiCaprio, “Dünyanın ciğerleri” olarak bilinen Amazonlar'ı restore etmek ve korumak için başlattığı kampanyada sosyal ağlar aracılığıyla, hayranlarını da bu önemli göreve katkıda bulunmaya davet etti.

5 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Ünlü aktör DiCaprio, kendisinin öncülük ettiği bu kampanyaya 5 milyon dolar bağışladı.