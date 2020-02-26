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Levent Camisi inşaatına başlandı

18 dönümlük araziye inşa edilecek 20 bin kişilik caminin maliyeti 159 milyon.

AA | 26.02.2020 - 15:51..
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Levent Camisi inşaatına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2016 yılında cami alanı olarak imar planlarına işlenen 18 bin 400 metrekare büyüklüğündeki araziye, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin inşaatına başlandı.

Levent Camisi inşaatına başlandı

ARAZİ MERKEZ BANKASI'NA AİTTİ

Eskiden Merkez Bankası'na ait olan arazi, 2016 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ibadet alanı olarak kabul edildi.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, birkaç ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili makamlara, 18 bin 400 metrekarelik alanda cami yapmak için girişimde bulundu.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Projenin kabul edilmesinin ardından Mimar Mehmet Güner tarafından projesi çizilen caminin inşaatına, ihaleyi alan ASL İnşaat tarafından başlandı.

Levent Camisi inşaatına başlandı

159 MİLYON LİRA HARCANACAK

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin mimarisinde, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden öykünüldü. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Projede ana hedef, depreme dayanıklılık. İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlandı. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.
Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak.

Levent Camisi inşaatına başlandı

23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek.
İçinde 9 asansörün de yer alacağı camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak.

Levent Camisi inşaatına başlandı

"BİR İHTİYAÇ PROJESİ"

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Levent Camii Projesi'nin bir ihtiyaç projesi olduğunu vurguladı.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Levent Camisi'nin ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacağını belirten Külünk, "Burası, açık ve kapalı alanlarıyla beraber yaklaşım 20 bin insana ibadet etme imkanı verecek bir projedir. Bir cuma cami mantığıyla yürüyerek bu rakamı söylüyoruz. Cuma günleri bu bölgedeki insanımızın cami ihtiyacının ne kadar çok olduğunu herkes biliyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere bu projeye başladık." dedi.

2016 YILINDA İBB'DEN ONAY ÇIKTI

Külünk, cami inşaatı yapılacak olan 18 bin 400 metrekare büyüklüğündeki arazinin 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından cami alanı olarak imar planlarına işlendiğini aktardı.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Dernek olarak bir kaç ay önce bu yöredeki bu talebi karşılamak adına, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili yerlerden gerekli izinleri alarak ihale düzenlediklerini belirten Külünk, ihaleyi alan müteahhit firmanın çalışmalara başladığını söyledi.
Caminin klasik bir cami formunda olacağını anlatan Külünk, "Klasik bir cami yapıyorsanız, mutlaka öykünmeniz lazım. Niçin öykünmeniz lazım? Çünkü klasik camide usul, esas klasik camideki oranları kullanmaktır. Bunu söylediğimiz zaman hemen aklımıza Sinan gelmek zorundadır. Çünkü cami içindeki teknik oranların tamamının zirvesi, Usta Sinan'ın elinden çıkmıştır. Biz de Usta Sinan'ın kalfalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camisi'ne daha fazla öykündük." diye konuştu.

Levent Camisi inşaatına başlandı

Ergin Külünk, 15 gün önce başlayan çalışmalar kapsamında, temel kazıklarını çaktıklarını, ardından hafriyat çalışmalarına geçeceklerini belirtti.
Külünk, müteahhit firmanın yaptığı iş programına göre caminin 2 yıl içinde tamamlanarak ibadete açılacağını sözlerine ekledi.

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